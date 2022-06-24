Инвестиционный доход накопительной пенсионной системы составил 6,8 трлн тенге

По данным ЕНПФ, инвестиционный доход с начала функционирования накопительной пенсионной системы в Казахстане составил 6,8 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

В целом, чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с 2014 года (окончания процесса объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ), составил 5,9 трлн тенге. ЕНПФ

Как отметили в фонде, доля инвестиционного дохода в пенсионных накоплениях ежегодно растет.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 июня 2022 года составляет порядка 12,8 триллиона тенге. Эта сумма включает в себя пенсионные взносы вкладчиков и инвестиционный доход.

Однако в ЕНПФ отметили, что с начала текущего года на фоне ухудшения геополитической ситуации выросла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках, что повлияло как на рост инфляции, так и на показатели доходности пенсионных активов.

Таким образом, доходность пенсионных активов меняется вследствие рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, которая с начала года складывалась как положительной, так и отрицательной в разные периоды. ЕНПФ

Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций – в долларах.

Соответственно, курс доллара отражается на инвестиционном доходе в составе пенсионных активов: при укреплении национальной валюты инвестдоход может снижаться, при повышении курса доллара – расти. В целом, подчеркнули в фонде, с 2014 года валютная доля пенсионных активов увеличилась с 17% до 29%.

С января до начала марта 2022 года происходило ослабление курса тенге по отношению к доллару с 431 тенге до 495 тенге и в середине марта – до 512 тенге. Таким образом, еженедельно складывалась положительная валютная переоценка пенсионных активов. Вкладчики наблюдали значительный положительный инвестиционный доход на своих индивидуальных пенсионных счетах. Затем национальная валюта стала укрепляться, курс доллара, соответственно, снижаться. На 1 июня он составил 414.67 тенге за доллар. Поскольку переоценка пенсионных активов проводится еженедельно и в последний день месяца, вкладчики видят изменения в своих выписках.

В результате, сказали в ЕНПФ, негативные события на финансовых рынках и валютная переоценка активов оказали влияние на инвестиционную доходность, которая за последние 12 календарных месяцев составила 4,14%.

Там подчеркнули, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) не являются показательными, так как зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

К примеру, сумма чистого инвестиционного дохода за прошедший 2021 год, распределенного на пенсионные счета вкладчиков, составила порядка 1,4 трлн тенге, что превысило сумму поступивших за год взносов (1,3 трлн тенге). Доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2021 году под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13%, при инфляции в 8,4%.

С апреля 2014 года по 1 июня 2022 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, доходность под управлением НБРК составила 99,94%.

Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 июня 2022 года с нарастающим итогом составила 670,58% при инфляции за весь период 603,68%. Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 июня 2022 года составила 66,90%. ЕНПФ

Посмотреть свой инвестиционный доход вкладчики могут в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.

Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк РК. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.