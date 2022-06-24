Экс-продюсер «Ласкового мая» пообещал помочь семье Юрия Шатунова

Певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин высказался о внезапной смерти артиста Юрия Шатунова, сообщает Zakon.kz.

Разин рассказал РИА Новости, что поможет семье Шатунова.

Я и ребята из «Ласкового мая» просто в шоке от того, что произошло. Выражаю искренние соболезнования его жене, детям, всем близким. Вечная ему память. Мы познакомились, когда Юрке было 13 лет, его становление проходило на моих глазах. Юра был человеком светлым, добрым, мы никогда не ссорились и не поссорились бы, если бы нас не стравили. Его популярность в перестроечные годы можно сравнить разве что с Михаилом Горбачевым, и в одном из опросов тех лет Юра его обошел. Андрей Разин

Кроме того, продюсер добавил, что всегда беспокоился о здоровье исполнителя.

Я всегда беспокоился из-за его здоровья, из-за проблем с сердцем его не взяли в армию. Я все время уговаривал его бросить курить, но он отказывался наотрез. Юра переболел ковидом, возможно, это тоже сказалось на сердце. Андрей Разин

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Также Андрей Разин разместил пост на странице в Instagram в память Шатунова.

Пришла печальная весть. Не стало солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь». К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры, – говорится в сообщении.

Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.