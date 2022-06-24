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Касым-Жомарт Токаев принял директора БДИПЧ ОБСЕ Матео Мекаччи

Акорда, БДИПЧ ОБСЕ, встреча Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Матео Мекаччи, передает Zakon.kz.

Приветствуя Матео Мекаччи, глава государства отметил, что его визит важен с точки зрения укрепления сотрудничества с ОБСЕ.

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и БДИПЧ ОБСЕ в области развития демократии, обеспечения прав человека и верховенства закона.Пресс-служба президента РК

Токаев принял директора БДИПЧ ОБСЕ

Фото: akorda.kz

Президент приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека в РК и БДИПЧ ОБСЕ. По его словам, это наглядно свидетельствует о готовности нашей страны к развитию тесного партнерства с БДИПЧ и приверженности ценностям ОБСЕ.

Касым-Жомарт Токаев рассказал директору БДИПЧ об основных целях и задачах проводимых масштабных реформ, направленных на построение Нового Казахстана.

В свою очередь Матео Мекаччи с теплотой вспомнил период своей работы с главой нашего государства в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и предыдущие визиты в Казахстан.

Директор БДИПЧ, подчеркнув готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном, выразил удовлетворенность активным развитием взаимодействия с нашей страной.

Он также заявил о поддержке осуществляемых под руководством президента Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ и подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ОБСЕ.

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Динара Халдарова
ОБСЕ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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