Касым-Жомарт Токаев принял директора БДИПЧ ОБСЕ Матео Мекаччи
Приветствуя Матео Мекаччи, глава государства отметил, что его визит важен с точки зрения укрепления сотрудничества с ОБСЕ.
Собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и БДИПЧ ОБСЕ в области развития демократии, обеспечения прав человека и верховенства закона.Пресс-служба президента РК
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Президент приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека в РК и БДИПЧ ОБСЕ. По его словам, это наглядно свидетельствует о готовности нашей страны к развитию тесного партнерства с БДИПЧ и приверженности ценностям ОБСЕ.
Касым-Жомарт Токаев рассказал директору БДИПЧ об основных целях и задачах проводимых масштабных реформ, направленных на построение Нового Казахстана.
В свою очередь Матео Мекаччи с теплотой вспомнил период своей работы с главой нашего государства в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и предыдущие визиты в Казахстан.
Директор БДИПЧ, подчеркнув готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном, выразил удовлетворенность активным развитием взаимодействия с нашей страной.
Он также заявил о поддержке осуществляемых под руководством президента Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ и подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ОБСЕ.