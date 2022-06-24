Ошибка на сервере: пользователи Yandex и Uber не могут заказать такси в Алматы
Фото: pixabay
У «Яндекс Go» и Uber произошел крупный сбой в Москве. Некоторые пользователи пожаловались на то, что не могут заказать такси, – появляется сообщение «Ошибка на сервере», передает Zakon.kz.
Крупные сбои произошли в работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber, пишут СМИ. Алматинские пользователи тоже обратили внимание на трудности с использованием приложений.
Фото: скриншот
Клиенты пытаются заказать такси со смартфонов на Android и iOS. Однако появляется надпись «Ошибка на сервере».
Представители перевозчиков пока не назвали причину неполадок.
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