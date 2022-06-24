Ошибка на сервере: пользователи Yandex и Uber не могут заказать такси в Алматы

Фото: pixabay

У «Яндекс Go» и Uber произошел крупный сбой в Москве. Некоторые пользователи пожаловались на то, что не могут заказать такси, – появляется сообщение «Ошибка на сервере», передает Zakon.kz.

Крупные сбои произошли в работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber, пишут СМИ. Алматинские пользователи тоже обратили внимание на трудности с использованием приложений. Фото: скриншот Клиенты пытаются заказать такси со смартфонов на Android и iOS. Однако появляется надпись «Ошибка на сервере». Представители перевозчиков пока не назвали причину неполадок. Читайте также Интеграция ИС «Параграф» с Documentolog Первый цифровой кредит в РК на авто с пробегом Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»