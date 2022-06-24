На Алматы обрушился мощный ливень – фоторепортаж

Днем 24 июня в Алматы начался сильный дождь. Затопленные дороги и тротуары вновь попали в кадры очевидцев, сообщает Zakon.kz.

Ранее синоптики предупреждали, что с 24 по 26 июня в Алматы ожидаются дожди, гроза и усиление ветра.

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Синоптики рассказали, какая погода ожидает астанчан и алматинцев 24-26 июня

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

24 июня прогнозируется переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C. Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 682 человек, 245 ед. спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 1950 мешков с песком. Пресс-служба ДЧС Алматы

По прогнозу РГП «Казгидромет», дождь завершится до 17-18 часов. Завтра 25 июня осадков не ожидается.