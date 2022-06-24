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Нейросети состарили сбежавших преступников спустя 60 лет

пропажа Фото: usmarshals.gov
60 лет назад произошел побег трех заключенных из тюрьмы Алькатрас в Сан-Франциско. Служба маршалов США обновила на своем сайте фотографии, состарив внешность беглецов с помощью нейросетей, передает Zakon.kz.

Знаменитый побег произошел 60 лет назад — 11 июня 1962 года. Из тюрьмы на острове Алькатрас еще никому не удавалось убежать. Однако это смогли сделать трое заключенных — Фрэнк Моррис и братья Джон Энглин и Кларенс Энглин.

Преступники действовали слаженно. Они пробили тюремные стены, использовав заостренные ложки. Вместо себя троица оставила в кроватях манекены из папье-маше.

Позже выяснилось, четвертый заговорщик не сумел убежать. Он рассказал, что заключенные хотели переплыть на остров Ангела, а потом угнать автомобиль. Все думали, что сбежавшие утонули на плоту из из 50 надутых плащей.

Через несколько дней недалеко от острова Ангела нашли водонепроницаемый пакет. В нем были: телефонная книга, деньги и фотографии, самодельный спасательный жилет со следами зубов у клапана. Других вещей беглецов или их самих найдено не было.

Официально Моррис и братья Энглины числятся пропавшими без вести. Ордера на их арест истекут лишь после того, как им исполнится по 100 лет. До этого времени розыск будет продолжаться.

Об успехе побега говорят 250 любопытных улик. В 2003 году этим делом занялся сотрудник Службы маршалов Майкл Дайк. Он нашел телетайп ФБР от 12 июня 1962 года о том, что плот беглецов был найден на острове Ангела.

В 2020 году самообучающаяся программа визуального распознавания лиц, разработанная ирландской компанией Identv, при обработке массива данных обнаружила фотографию, сделанную в Бразилии в 1975 году.

На фотографии были изображены двое мужчин в солнцезащитных очках, которых система с вероятностью 99,7% распознала как Джона и Кларенса Энглинов.

О сбежавших преступниках сняли фильм «Побег из Алькатраса».

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