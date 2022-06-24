Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Уникальное достижение в истории – Токаев обратился к семилетней шахматистке

Зиядин, Токаев, поздравление Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ – семилетней Малике Зиядин, передает Zakon.kz.
Безусловно, достойно выступить на соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта, – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Малике Зиядин новых ярких побед в будущем.

Новость по теме

Cемилетняя Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

С 10 по 19 июня в столице Панамы состоялся Чемпионат мира по шахматам среди школьников. Чемпионкой стала семилетняя казахстанка Малика Зиядин.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял директора БДИПЧ ОБСЕ Матео Мекаччи

Токаеву рассказали о перспективах развития Жетысуской области

Токаев: Наш общий долг – относиться с почтением к исторической роли Первого Президента

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
старость гороскоп советы
Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
торги на бирже
Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
27 июня истекает срок уплаты налогов и платежей
27 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления