Уникальное достижение в истории – Токаев обратился к семилетней шахматистке
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ – семилетней Малике Зиядин, передает Zakon.kz.
Безусловно, достойно выступить на соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта, – говорится в поздравительной телеграмме.
Президент пожелал Малике Зиядин новых ярких побед в будущем.
С 10 по 19 июня в столице Панамы состоялся Чемпионат мира по шахматам среди школьников. Чемпионкой стала семилетняя казахстанка Малика Зиядин.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ