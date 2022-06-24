Уникальное достижение в истории – Токаев обратился к семилетней шахматистке

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ – семилетней Малике Зиядин, передает Zakon.kz.

Безусловно, достойно выступить на соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта, – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Малике Зиядин новых ярких побед в будущем.

Новость по теме Cемилетняя Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

С 10 по 19 июня в столице Панамы состоялся Чемпионат мира по шахматам среди школьников. Чемпионкой стала семилетняя казахстанка Малика Зиядин.