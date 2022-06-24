Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Несчастный случай на производстве прокомментировали в АО «ЛОТТЕ Рахат»

случай на производстве Фото: rakhat.kz
В АО «ЛОТТЕ Рахат» прокомментировали инцидент, произошедший на предприятии, и отметили, что внимательно отслеживают ситуацию в информационном пространстве.

По информации представителей компании, в социальных сетях и СМИ появились сообщения о несчастном случае на производстве в декабре 2021 года, в результате которого работница «ЛОТТЕ Рахат» получила травму и лишилась части руки.

В рассылке говорится, что «… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез».

В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел. Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

Представители компании подчеркнули, что не уклонялись и не уклоняются от своих обязательств. Кроме того, заявляют, что исков не получали и компания сохраняет за пострадавшей место работы.

С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 млн тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того, как пострадавшая сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями.Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

В пресс-службе отмечают, что на данный момент Акционерное общество обязано действовать в правовом поле.

Если по порядку:

  • 15.02.2022 года в адрес АО «ЛОТТЕ Рахат» была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении сотруднице расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда;

  • 03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на ст. 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией;

  • 29.03.2022 года претензия к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.

Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано.

Основанием для отказа послужило:

  1. Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат пострадавшей.

  2. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.

Стоит отметить, что в целях защиты прав работников при несчастных случаях АО «ЛОТТЕ Рахат» ежегодно заключает договоры обязательного страхования.

В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО «ЛОТТЕ Рахат» был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены.Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

В ближайшее время будет определен размер компенсации.

Компанией будут предприняты меры в защиту деловой репутации и распространители порочащих сведений будут привлечены к ответственности.Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

Читайте также

Сильная жара до +42°С ожидается в Казахстане

Отстрел сайги в Казахстане может начаться в сентябре

Какая погода ожидается в Казахстане 25 июня

Анастасия Московчук
Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
старость гороскоп советы
Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
торги на бирже
Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
27 июня истекает срок уплаты налогов и платежей
27 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления