Несчастный случай на производстве прокомментировали в АО «ЛОТТЕ Рахат»

В АО «ЛОТТЕ Рахат» прокомментировали инцидент, произошедший на предприятии, и отметили, что внимательно отслеживают ситуацию в информационном пространстве.

По информации представителей компании, в социальных сетях и СМИ появились сообщения о несчастном случае на производстве в декабре 2021 года, в результате которого работница «ЛОТТЕ Рахат» получила травму и лишилась части руки.

В рассылке говорится, что «… бывшая сотрудница судится с огромной компанией, но компания отказывается компенсировать моральный вред и купить пострадавшей протез».

В этой связи мы ответственно заявляем, что эти сведения не соответствуют правде, поданы однобоко и не отражают истинного положения дел. Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

Представители компании подчеркнули, что не уклонялись и не уклоняются от своих обязательств. Кроме того, заявляют, что исков не получали и компания сохраняет за пострадавшей место работы.

С момента получения травмы ей оплачивается больничный лист в полном объеме (100% от средней заработной платы), также ей была оказана материальная помощь для первоначальных нужд в размере 1 млн тенге в соответствии с коллективным договором. По мере того, как пострадавшая сможет приступить к работе, ей будет предоставлена позиция с легкими условиями труда с оплатой не ниже, чем на прежней должности. Дополнительно она будет получать ежемесячные страховые выплаты, точный размер которых будет определен страховой компанией. В зависимости от их размера компания рассматривает дополнительные виды компенсаций своей сотруднице в соответствии со сложившейся практикой и традициями. Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

В пресс-службе отмечают, что на данный момент Акционерное общество обязано действовать в правовом поле.

Если по порядку:

15.02.2022 года в адрес АО «ЛОТТЕ Рахат» была направлена досудебная претензия с требованиями о возмещении сотруднице расходов по оплате протезно-ортопедического изделия, а также суммы морального вреда;

03.03.2022 года был направлен ответ на досудебную претензию со ссылкой на ст. 159 Трудового кодекса РК, из императивных норм которого следует, что индивидуальные трудовые споры подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией;

29.03.2022 года претензия к работодателю была рассмотрена на согласительной комиссии.

Решением согласительной комиссии в удовлетворении требования по возмещению расходов было отказано.

Основанием для отказа послужило:

Работник не представил в согласительную комиссию какие-либо документы (заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности работника) в соответствии с требованиями законодательства РК, в связи с чем работодатель не имел основания для произведения выплат пострадавшей. Согласительная комиссия не рассматривает вопросы по взысканию морального ущерба, разрешение которых законодательством отнесено к исключительной компетенции судов.

Стоит отметить, что в целях защиты прав работников при несчастных случаях АО «ЛОТТЕ Рахат» ежегодно заключает договоры обязательного страхования.

В исполнение условий договора страхования в установленном законодательством порядке АО «ЛОТТЕ Рахат» был сдан полный пакет документов в страховую компанию для возмещения вреда в связи с наступлением страхового случая по несчастному случаю, как только документы были представлены. Пресс-служба АО «ЛОТТЕ Рахат»

В ближайшее время будет определен размер компенсации.