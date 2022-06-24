Какая погода ожидается в Казахстане 25 июня

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25 июня: на большей части территории страны ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра, град и шквал. В ряде областей сохраняется сильная жара, передает Zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал. РГП «Казгидромет» Также сообщается, что сильный дождь прогнозируется на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области. Согласно прогнозу: сильная жара сохраняется днем на юго-востоке Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на большей части Жетисуской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Улытауской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей;

очень сильная жара сохраняется днем на юге Улытауской, на севере, западе Жамбылской, на большей части Кызылординской областей;

чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Кызылординской, на западе Абайской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, в центре Павлодарской областей. Новость по теме 45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня: на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Читайте также Нейросети состарили сбежавших преступников спустя 60 лет На Алматы обрушился мощный ливень – фоторепортаж Куда пойти в выходные 25-26 июня