Курсы валют на 25-26 июня
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 470,18 тенге (+5,03) тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 70,32 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля достиг 8,85 тенге.
По евро торгов не проводилось. По итогам позавчерашних торгов курс евро остался на уровне 476 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-468 тенге, евро – 492-499 тенге, рос. рубль – 7,45-8,3 тенге.
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