Курсы валют на 25-26 июня

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 470,18 тенге (+5,03) тенге, передает Zakon.kz.