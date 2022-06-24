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Казахстан готов принять около четырех тысяч туристов

Казахстан может принять 3756 отдыхающих Фото: Zakon.kz
Казахстан становится все более привлекательным регионом для туристов-казахстанцев и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. По данным Бюро национальной статистики, республика может принять 3 756 отдыхающих, передает Zakon.kz.

Как отметили статистики, самое большое количество мест для отдыха находится в окрестностях Алматы (556) и в Восточно-Казахстанской области (589).

Наименьшее – в ЗКО, всего 76 мест.

При этом в стране гостиниц с рестораном – 799, без ресторанов – 1408 и 87 домов отдыха.

Пансионатов и домов отдыха – 28, детских лагерей – 111, сельских домиков, коттеджей или квартир – 1099. Туристских баз – 52, кемпингов – 34, хостелов – 76. Бюро национальной статистики РК

Отмечается, что категорию «пять звезд» в Казахстане имеют 26 мест для отдыха, «четырех звезд» – 58, «трех звезд» – 47 мест.

В ведомстве уточнили, что данные приведены за первый квартал 2022 года, до разделения региона.

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