Умер автор песен Пугачевой и Ротару Аркадий Гарцман

Советский и украинский поэт, сценарист, актер и автор текстов песен скончался на 76-м году жизни, передает Zakon.kz.

У меня был лучший папа в мире. И для меня – лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте – с Господом на небесах, – написала в соцсети дочь артиста Виктория Аронова.

О причинах смерти отца она не уточнила.

Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. Зрителям он известен как автор песен для мультфильма «Остров сокровищ», также сочинил тексты композиций для певиц Аллы Пугачевой, Софии Ротару. Кроме того, Гарцман снялся в нескольких телесериалах, среди которых «Ликвидация» и «Возвращение Мухтара».