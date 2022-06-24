Мини-плантацию конопли выращивал по дворе дома житель Атырауской области

Растения полицейские нашли в ходе оперативно-профилактического мероприятия в селе Курмангазы, передает Zakon.kz.

Стражи порядка при проверке адреса жителя района 1981 года рождения обнаружили и изъяли растения, похожие на наркотические, запрещенные к выращиванию во дворе. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что 49 кустов растений – это конопля. Пресс-служба ДП Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауская область

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».