Горячую воду временно отключат в трех районах Алматы
Как отметили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети», подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:
с 27 июня по 1 июля
ул. Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт;
микрорайон Атырау-1;
ул. Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.
с 27 июня по 8 июля
ул. Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы.
с 27 июня по 18 июля:
ул. Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;
ул. Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;
ул. Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.
с 27 июня по 19 июля
ул. Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.
В компании объяснили, что ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», и принесли горожанам извинения за временные неудобства.