Горячую воду временно отключат в трех районах Алматы

Ряд зданий в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах Алматы временно отключат от подачи горячей воды, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети», подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:

с 27 июня по 1 июля

ул. Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт;

микрорайон Атырау-1;

ул. Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

с 27 июня по 8 июля

ул. Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы.

с 27 июня по 18 июля:

ул. Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;

ул. Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;

ул. Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.

с 27 июня по 19 июля

ул. Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

В компании объяснили, что ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», и принесли горожанам извинения за временные неудобства.