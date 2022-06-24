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Горячую воду временно отключат в трех районах Алматы

временное отсутствие горячей воды Фото: pixabay
Ряд зданий в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах Алматы временно отключат от подачи горячей воды, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети», подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:

с 27 июня по 1 июля

  • ул. Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт;

  • микрорайон Атырау-1;

  • ул. Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

с 27 июня по 8 июля

  • ул. Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы.

с 27 июня по 18 июля:

  • ул. Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;

  • ул. Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;

  • ул. Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.

с 27 июня по 19 июля

  • ул. Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

В компании объяснили, что ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», и принесли горожанам извинения за временные неудобства.

Оксана Житникова
Алматы
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