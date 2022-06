Фонд IQanat расширяет доступ сельских учеников к качественному образованию

В столице прошел республиканский слет школьников IQanat, в котором принимали участие 750 школьников из сел 164 районов всех областей страны. Завершился сезон церемонией награждения победителей Олимпиады, а также праздником с участием звезд казахстанской эстрады, передает Zakon.kz.

Последний день слета выдался насыщенным, но вместе с тем очень волнительным. Ребята стали участниками своего первого «Оскара» в области знаний – церемонии награждения участников Республиканского слета IQanat.

Поздравить детей с окончанием такого масштабного события прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, председатель Попечительского совета ОФ «Образовательный фонд IQANAT» Айдын Рахимбаев, попечители фонда и менторы проекта.

Исполнительный директор ОФ «Образовательный фонд IQANAT» Камила Башарова подчеркнула, что все участники слета – уже лучшие, потому из 36 тыс. своих ровесников именно они присутствуют здесь сегодня.

Фото: фонд IQanat

Здесь нет проигравших, каждый из вас – уже победитель, который, преодолев массу барьеров, оказался сегодня в этом зале. Я поздравляю всех вас с успешным завершением слета, надеюсь, что мы помогли вам зажечь в ваших сердцах страсть к открытиям, любовь к знаниям, веру в то, что вы можете все! Даже если только 100 детей получат гранты в школу, остальные 650 также будут охвачены нашими пост олимпиадными образовательными программами, и мы доведем вас к успешной сдаче ЕНТ до 11 класса, – отметила Камила Башарова.

В этот же вечер стали известны имена 100 победителей Олимпиады, в качестве награды получивших приглашение на обучение в IQanat High School of Burabay.

Я до сих не верю, что мне удалось получить грант IQanat. Для меня это крутой шанс, которым я обязательно воспользуюсь. Я мечтаю в будущем оставить свой след в истории Казахстана, и неважно, какую профессию я выберу. За эти пять дней мы получили столько мотивации и знаний, и теперь все это нужно направить в правильное русло, – поделился Арман Айткалиев из села Топал Абайского района Карагандинской области.

Фото: фонд IQanat

Несмотря на то, что мне не удалось войти в сотню победителей, я очень рада, потому что мне выпал шанс побывать на таком большом празднике в столице нашей страны. На мотивационной встрече с министром просвещения Асхатом Канатовичем Аймагамбетовым он сказал, что у нас, современных детей, есть много возможностей. Поэтому я буду использовать все возможности, чтобы исполнить свою мечту, – сказала Дильназ Жакупова из села Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Фото: фонд IQanat

Республиканский слет школьников IQanat проходил в Нур-Султане с 21 по 24 июня. Олимпиада охватила 36 тыс. сельских учеников восьмых классов из всех 164 районов страны на первом этапе, более 7 тыс. учеников – на втором этапе и на финал прибыли 750 детей. В рамках мероприятия 750 детей прошли финальные этапы отбора, принимали участие в тренингах, экскурсиях, мотивационных встречах, а в предпоследний день организовали флеш-моб, посвященный Году детей, с призывом к школьникам страны делать ставку на образование и саморазвитие.

Фото: фонд IQanat

Олимпиада IQanat и другие программы Фонда дают тысячам ребят из аулов шанс на поступление в одну из самых высокотехнологичных школ – IQanat High School of Burabay и пост олимпиадное сопровождение образовательными программами всех финалистов, возможность получения бесценного опыта общения с высококвалифицированными педагогами, расширение круга знакомств, повышение уровня жизни в целом и, как результат, поступление в лучшие вузы мира.

Реализация проекта IQanat и достижение таких высоких результатов сельскими школьниками стало возможным благодаря поддержке неравнодушных людей – попечителей Фонда, объединенных желанием помочь талантливым детям. Выпускники образовательных программ Фонда прошлых лет – ученики сельских школ – поступили в такие вузы, как Nazarbayev University, University of Purdue, Polytechnic University of Hong Kong, University of Chicago и др.