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Улицу Бокейханова временно перекроют в Алматы из-за ремонта

временное перекрытие улиц в Алматы Фото: pixabay
Движение по улице Бокейханова от проспекта Райымбек до проспекта Рыскулова будет полностью перекрыто с 23:00 24 июня до 06:00 25 июня, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата города, на обозначенном участке дороги будет проводиться ремонт.

Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Управление городской мобильности Алматы

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Оксана Житникова
Алматы
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