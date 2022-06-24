Улицу Бокейханова временно перекроют в Алматы из-за ремонта
Фото: pixabay
Движение по улице Бокейханова от проспекта Райымбек до проспекта Рыскулова будет полностью перекрыто с 23:00 24 июня до 06:00 25 июня, передает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе акимата города, на обозначенном участке дороги будет проводиться ремонт.
Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Управление городской мобильности Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ