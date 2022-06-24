Улицу Бокейханова временно перекроют в Алматы из-за ремонта

Фото: pixabay

Движение по улице Бокейханова от проспекта Райымбек до проспекта Рыскулова будет полностью перекрыто с 23:00 24 июня до 06:00 25 июня, передает Zakon.kz.