Долгострои «оживают» один за другим: Кульгинов рассказал о строительстве «замороженных» ЖК

Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, когда завершится строительство долгостроев, передает Zakon.kz.

Долгострои города «оживают» один за другим. Для завершения строительства «замороженных» ЖК проводится большая скрупулезная работа. Так, из 150 многоквартирных жилых комплексов завершено уже 90. Оставшиеся 60 объектов планируем завершить в этом и следующем году. Сегодня во время объезда ознакомился с ходом строительства долгостроя Royal Expo, – написал аким в Instagram.

Фото: Александр Куприенко

Он отметил, что в данном ЖК насчитывается свыше 300 семей-дольщиков. Все они на протяжении долгих лет ждут свои квартиры.

Фото: Александр Куприенко

Сообщается, что для завершения данного долгостроя был привлечен инвестор.

Фото: Александр Куприенко

Проводятся работы по установке витражей, окон, проведению внутренних сетей, где-то кровельные и монолитные работы и др. Планируется завершить строительство данного долгостроя в текущем году.

Фото: Александр Куприенко

По поручению главы государства из 16 тыс. дольщиков решена проблема 13 тысяч. Тем не менее остаются еще три тысячи семей-дольщиков. По их объектам долевого строительства имеется пошаговый план мероприятий, – резюмировал Кульгинов.