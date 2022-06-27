Казахстанский врач не молчит – почему табачное лобби организовало хейт-кампанию

Казахстанский врач, невролог с 27-летним стажем Айгуль Кудайбергенова прокомментировала обвинения в свой адрес, появившиеся в Сети.

После того, как Айгуль Кудайбергенова заявила о вреде систем нагревания табака, в ее адрес посыпались угрозы и обвинения. Ее позиция заключается в том, что цены и акцизы (как формирующие цену) на сигареты и нагреваемый табак должны быть одинаковыми.

Айгуль Кудайбергенова пояснила, что эти изделия вредны.

Возмущают мифы о безвредности систем нагревания табака и о том, что с помощью систем нагревания табака можно бросить курить. Отмечается трехкратное увеличение использования систем нагревания табака среди молодежи в Японии в возрасте 15-19 лет, в Гонконге – в семь раз. У нас в Казахстане подобной статистики нет, но маркетинговый ход и два мифа делают свое дело. Айгуль Кудайбергенова

Слова казахстанского врача подтверждают выводы зарубежных исследований. Как отмечает в своем отчете European Respiratory Society (Европейское респираторное общество), изделия из нагреваемого табака наносят вред и не помогают курильщикам бросить курить. Европейские ученые пришли к выводу, что применение альтернативных изделий с никотином для помощи в прекращении курения неэффективно и основано на некорректных заключениях.

По их мнению, альтернативные изделия с никотином могут отрицательное влиять на общественное здоровье, а выпускаемые изделия по альтернативному использованию табака и никотина с так называемым потенциалом снижения вреда являются примером неадекватного подхода к снижению вреда.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам ограничивать продажу, продвижение и потребление электронных сигарет, и эта позиция ВОЗ поддерживается Европейской ассоциацией по общественному здоровью (EUPHA), подчеркнула врач.