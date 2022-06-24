Ситуация в Украине: в ЕС переехали 7,5 млн беженцев, страны G7 продолжат оказывать Киеву поддержку

Эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет без возвращения на мировые рынки продукции России и Украины, заявил генсек ООН Гуттериш.

Страны G7 продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе военную, пока это будет необходимо, говорится в совместном заявлении МИД стран G7.

В Верховную Раду внесен законопроект, запрещающий мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу во время мобилизации.

Страны Евросоюза договорились продолжить работу над санкциями против России и высказались за наращивание военной помощи Украине.

Еврокомиссия: за время кризиса в Украине в ЕС прибыли 7,5 млн беженцев.

Евросоюз принял решение о предоставлении Украине 9 млрд евро финансовой помощи, заявил премьер-министр Польши Моравецкий.

Путин не воспринимает переговоры с Украиной всерьез и стремится «повысить ставки», заявил премьер-министр Великобритании Джонсон.

Еврокомиссия: 12 стран ЕС сейчас полностью или частично отключены от российского газа.