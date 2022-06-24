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Ситуация в Украине: в ЕС переехали 7,5 млн беженцев, страны G7 продолжат оказывать Киеву поддержку

Украина Фото: pixabay
В Харьковском национальном университете имени Каразина ликвидировали кафедры русского языка и истории русской литературы, передает Zakon.kz.

  • Эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет без возвращения на мировые рынки продукции России и Украины, заявил генсек ООН Гуттериш.

  • Страны G7 продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе военную, пока это будет необходимо, говорится в совместном заявлении МИД стран G7.

  • В Верховную Раду внесен законопроект, запрещающий мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу во время мобилизации.

  • Страны Евросоюза договорились продолжить работу над санкциями против России и высказались за наращивание военной помощи Украине.

  • Еврокомиссия: за время кризиса в Украине в ЕС прибыли 7,5 млн беженцев.

  • Евросоюз принял решение о предоставлении Украине 9 млрд евро финансовой помощи, заявил премьер-министр Польши Моравецкий.

  • Путин не воспринимает переговоры с Украиной всерьез и стремится «повысить ставки», заявил премьер-министр Великобритании Джонсон.

  • Еврокомиссия: 12 стран ЕС сейчас полностью или частично отключены от российского газа.

  • Минцифры РФ больше суток успешно отражает хакерские атаки на «Госуслуги». Специалисты ведомства по информбезопасности заблокировали свыше 46 тыс. IP-адресов, участвовавших в атаке на сайт.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
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