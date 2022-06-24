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Пешехода сбили насмерть на трассе в Павлодарской области

ДТП Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла около 00:25 на автодороге республиканского значения Павлодар – граница РФ по направлению с юга на север, вблизи села Рождественка, передает Zakon.kz.
35-летний водитель Мazda совершил наезд на 55-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, – цитирует pavlodarnews.kz пресс-службу Департамента полиции региона.

Медики прибыли на место ДТП через 10 минут после трагедии и констатировали смерть пострадавшего.

По данному факту проводится проверка.

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Елена Беляева
Павлодарская область
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