Пешехода сбили насмерть на трассе в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла около 00:25 на автодороге республиканского значения Павлодар – граница РФ по направлению с юга на север, вблизи села Рождественка, передает Zakon.kz.