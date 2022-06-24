Король Иордании поддержал идею создания ближневосточного аналога НАТО

Фото: Facebook/Абдалла II ибн Хусейн

Абдалла II ибн Хусейн заявил о том, что поддерживает идею формирования на Ближнем Востоке военного блока, схожего с НАТО, передает Zakon.kz.