Король Иордании поддержал идею создания ближневосточного аналога НАТО
Фото: Facebook/Абдалла II ибн Хусейн
Абдалла II ибн Хусейн заявил о том, что поддерживает идею формирования на Ближнем Востоке военного блока, схожего с НАТО, передает Zakon.kz.
Я был бы одним из первых, кто поддержал ближневосточное НАТО. Я хотел бы, чтобы в данный альянс было вовлечено больше стран региона, – заявил король в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, принципы такого блока – быть «очень, очень ясным», в противном случае «это всех запутает».
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