Эксперты прогнозируют рост инфляции во Франции до семи процентов

Национальный институт статистики (Insee) опубликовал исследование, согласно которому в конце года инфляция в стране может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, передает Zakon.kz.

Отмечается, что в мае инфляция во Франции составила 5,2%.

Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%, - цитируют документ РИА Новости.

Эксперты института считают, что ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и на продукцию. И особенно она отражается на ценах на продукты питания и промышленные товары.

Как отмечается в документе, цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.

Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.