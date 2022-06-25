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Более 130 палестинцев ранены после столкновений с израильскими военными

Палестина Фото: pixabay
Палестинский Красный полумесяц заявил о том, что конфликт произошел на Западном берегу реки Иордан, передает Zakon.kz.
131 палестинец пострадал в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. 83 получили ранения в районах Борин, Кариот, Бейта и Бейт Даджан в районе Наблуса и 48 человек пострадали в деревне Кафр Кадум в окрестностях Калькилии, – цитирует gazeta.ru гуманитарную организацию.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас обвинил Израиль в эскалации обстановки в регионе и пригрозил отказом от координации в сфере безопасности.

Он пригрозил, что Организация освобождения Палестины, в отсутствие политических перспектив, может «перейти к выполнению решений» Центрального совета организации.

До этого был опубликован план мирного урегулирования Палестино-израильского конфликта.

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