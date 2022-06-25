Третьи сутки в ЗКО ищут мальчика, которого на надувном матрасе унесло от берега

На озере Шалкар в Западном Казахстане проходит масштабная поисковая операция. Множество спасателей и волонтеров на лодках, верхом на лошадях и с вертолета ищут восьмилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Мальчика унесло ветром на надувном матрасе. Его 65-летний дедушка бросился за ним вплавь и тоже пропал. Но мужчину спасатели нашли в те же сутки, передает КТК.

Пока удалось найти лишь матрас, на котором унесло мальчика. Он был в 10 километрах от берега. Спасатели говорят, в день происшествия был сильный ветер, волнение поверхности воды доходило до 5 баллов.

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В местном ДЧС отметили, подобных случаев на озере, когда людей уносит от берега, очень много.