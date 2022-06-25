Третьи сутки в ЗКО ищут мальчика, которого на надувном матрасе унесло от берега
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
На озере Шалкар в Западном Казахстане проходит масштабная поисковая операция. Множество спасателей и волонтеров на лодках, верхом на лошадях и с вертолета ищут восьмилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.
Мальчика унесло ветром на надувном матрасе. Его 65-летний дедушка бросился за ним вплавь и тоже пропал. Но мужчину спасатели нашли в те же сутки, передает КТК.
Пока удалось найти лишь матрас, на котором унесло мальчика. Он был в 10 километрах от берега. Спасатели говорят, в день происшествия был сильный ветер, волнение поверхности воды доходило до 5 баллов.
В ЗКО ищут пропавших на озере мальчика и его дедушку
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В местном ДЧС отметили, подобных случаев на озере, когда людей уносит от берега, очень много.
Эти надувные матрасы опасны, их очень быстро несет ветер от берега. Как правило, ветер относит от берега. Когда начинается волнение этой водной поверхности, то есть скрывается с глаз, уже потом не определишь, с какой стороны у вас берег, с какой стороны вас несет ветер, потому что меняется. Зам. руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Рашид Нургалиев
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