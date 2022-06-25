В Германии отменили закон об абортах, действовавший со времен нацизма

Правительство Германии отменит закон об абортах, который утвердили во времена Третьего рейха, сообщает Zakon.kz.

24 июня парламент Германии отменил закон времен нацизма, который ограничивал информацию об абортах и привел к осуждению нескольких гинекологов, передает Deutsche Welle.

По этому закону врачам было разрешено предлагать пациенткам прерывание беременности, но разглашать дополнительную подробную информацию о задействованных процедурах запрещалось. Мера пресечения за нарушение закона – штраф.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушмана, все приговоры, вынесенные на основании данного закона с октября 1990 года, будут отменены, а все текущие судебные разбирательства прекращаются.

Марко Бушман счел «абсурдным» и «из другого времени» то обстоятельство, что все могут говорить об абортах, а врачи не имеют права должным образом информировать общественность. Принятый закон также отменит штрафы, наложенные в последние годы на врачей, которые предоставили на своем сайте информацию об абортах.

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На данный момент аборты в Германии запрещены. Однако процедуру можно сделать при определенных обстоятельствах в течение 12 недель после зачатия, например, в случае угрозы здоровью матери или изнасилования.