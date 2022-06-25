В Германии отменили закон об абортах, действовавший со времен нацизма
24 июня парламент Германии отменил закон времен нацизма, который ограничивал информацию об абортах и привел к осуждению нескольких гинекологов, передает Deutsche Welle.
По этому закону врачам было разрешено предлагать пациенткам прерывание беременности, но разглашать дополнительную подробную информацию о задействованных процедурах запрещалось. Мера пресечения за нарушение закона – штраф.
По словам министра юстиции Германии Марко Бушмана, все приговоры, вынесенные на основании данного закона с октября 1990 года, будут отменены, а все текущие судебные разбирательства прекращаются.
Марко Бушман счел «абсурдным» и «из другого времени» то обстоятельство, что все могут говорить об абортах, а врачи не имеют права должным образом информировать общественность. Принятый закон также отменит штрафы, наложенные в последние годы на врачей, которые предоставили на своем сайте информацию об абортах.
На данный момент аборты в Германии запрещены. Однако процедуру можно сделать при определенных обстоятельствах в течение 12 недель после зачатия, например, в случае угрозы здоровью матери или изнасилования.