США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Япония создали Тихоокеанский альянс

США, а также Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и Япония объявили о создании альянса в Тихоокеанском регионе — Partners in the Blue Pacific (PBP), передает Zakon.kz.

Организация будет решать задачи по поддержке приоритетов тихоокеанского региона и развития сотрудничества входящих в него стран с другими государствами, сообщается на сайте Белого дома.

Мы едины в нашей решимости поддерживать регион… Мы также едины в том, как мы реализуем это – в соответствии с принципами тихоокеанского регионализма, суверенитета, транспарентности, подотчетности и, прежде всего, под руководством тихоокеанских островов, – говорится в совместном заявлении.

На предстоящем саммите лидеров участников партнерства ожидается принятие стратегии Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года, составление карты действующих проектов и планирование будущих инициатив.

В новом альянсе подчеркивают, что PBP — «инклюзивное, неформальное и открытое для сотрудничества» партнерство, усилия которого будут направлены прежде всего на борьбу с климатическим кризисом, обеспечение безопасности, развитие транспортных сетей, здравоохранения и образования в регионе.