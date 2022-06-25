Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Казахстане
Фото: Zakon.kz
МВК по нераспространению COVID-19 предоставил информацию об эпидемиологической ситуации на 25 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы, Алматинской области, Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Атырауской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на три человека больше, чем днем ранее. Из них:
в Нур-Султане – 15;
в Алматы – 33;
в Шымкенте – 3;
в Акмолинской области – 2;
в Алматинской области – 2;
в Атырауской области – 1;
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 167 случаев.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
в Нур-Султане – 8;
в Алматы – 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 228 человек.
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