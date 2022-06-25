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Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Казахстане

COVID-19 в Казахстане, 25 июня Фото: Zakon.kz
МВК по нераспространению COVID-19 предоставил информацию об эпидемиологической ситуации на 25 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в Алматы, Алматинской области, Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Атырауской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на три человека больше, чем днем ранее. Из них:

  • в Нур-Султане – 15;

  • в Алматы – 33;

  • в Шымкенте – 3;

  • в Акмолинской области – 2;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Атырауской области – 1;

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 167 случаев.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

  • в Нур-Султане – 8;

  • в Алматы – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 228 человек.

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