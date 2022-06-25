Останки погибших в годы ВОВ казахстанцев вернули на родину
Во время церемонии министр обороны РК Руслан Жаксылыков выразил огромную признательность и благодарность всем, кто принимает активное участие в поиске останков воинов-казахстанцев, погибших в сражениях Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Самая трагичная судьба – у пропавших без вести солдат и офицеров, которых до сих пор ждут потомки, ждут любой весточки о своих отцах, дедах и прадедах. Пока не похоронен последний погибший солдат – война не окончена. Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о стойкости и мужестве воинов-казахстанцев.Руслан Жаксылыков
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Как отметили в Минобороны, возвращение останков погибших бойцов организовано благодаря усилиям общественной организации Atamnyn Amanaty, которая занимается архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны солдат, призванных из Казахстана.
С начала кровопролитной войны прошло более восьмидесяти лет. Но наша организация кропотливо работает над сбором архивных данных, держит связь с поисковиками, возвращая имена тех, кто погиб за Победу, за наше благополучное будущее.Председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев
Фото: пресс-служба Минобороны РК
На данный момент установлены места, откуда были призваны: Петр Абрамович Фоменко – из поселка Щербаковка Алтынсаринского района Костанайской области; Уркербаев Толеген – из поселка Узунагаш Алматинской области, Гуров Николай Матвеевич – из Алматы.
В оборонном ведомстве уточнили, что церемонии по торжественной встрече, передаче родственникам и дальнейшему перезахоронению с воинскими почестями останков воинов-казахстанцев пройдут в регионах.