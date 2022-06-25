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Останки погибших в годы ВОВ казахстанцев вернули на родину

Нур-Султан, воины-казахстанцы, останки Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военным бортом Вооруженных сил Казахстана из Москвы в Нур-Султан доставлены останки воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, Николая Матвеевича Гурова, Толегена Уркербаева и Петра Абрамовича Фоменко, передает Zakon.kz.

Во время церемонии министр обороны РК Руслан Жаксылыков выразил огромную признательность и благодарность всем, кто принимает активное участие в поиске останков воинов-казахстанцев, погибших в сражениях Великой Отечественной войны.

останки воинов-казахстанцев

Фото: пресс-служба Минобороны РК

церемония в Нур-Султане

Фото: пресс-служба Минобороны РК

останки-воинов казахстанцев

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Самая трагичная судьба – у пропавших без вести солдат и офицеров, которых до сих пор ждут потомки, ждут любой весточки о своих отцах, дедах и прадедах. Пока не похоронен последний погибший солдат – война не окончена. Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о стойкости и мужестве воинов-казахстанцев.Руслан Жаксылыков

вернули останки воинов-казахстанцев

Фото: пресс-служба Минобороны РК

торжественная церемония

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Как отметили в Минобороны, возвращение останков погибших бойцов организовано благодаря усилиям общественной организации Atamnyn Amanaty, которая занимается архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны солдат, призванных из Казахстана.

С начала кровопролитной войны прошло более восьмидесяти лет. Но наша организация кропотливо работает над сбором архивных данных, держит связь с поисковиками, возвращая имена тех, кто погиб за Победу, за наше благополучное будущее.Председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев

торжественная церемония в Нур-Султане

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На данный момент установлены места, откуда были призваны: Петр Абрамович Фоменко – из поселка Щербаковка Алтынсаринского района Костанайской области; Уркербаев Толеген – из поселка Узунагаш Алматинской области, Гуров Николай Матвеевич – из Алматы.

В оборонном ведомстве уточнили, что церемонии по торжественной встрече, передаче родственникам и дальнейшему перезахоронению с воинскими почестями останков воинов-казахстанцев пройдут в регионах.

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