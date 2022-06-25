Как правильно выбрать квас в магазине, рассказала нутрициолог

Квас – ферментированный продукт, который полезен для иммунитета и желудочно-кишечного тракта, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова объяснила, чем полезен квас, сколько его можно выпить за день и как правильно выбрать этот напиток в магазине.

По словам специалиста, такие продукты, как квас, полезны для организма, «непосредственно для желудка».

Когда мы их употребляем, мы подпитываем «армию» бактерий, которая каждый день стоит на страже нашего иммунитета и здоровья. Там (в квасе. – Прим. ред.) содержится большое количество минералов и витаминов группы B, а также C и E. Так что квас, несомненно, полезен и замечательно подходит для летнего рациона. Ольга Панова

Как отметила нутрициолог, важно различать квас и квасные напитки.

Когда мы говорим о пользе и о полезном продукте, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи. Больше там ничего нет. Посмотрите на состав напитка в магазине, и вы сразу поймете, квас вы покупаете или нет. Ольга Панова

Для быстрого брожения, по словам нутрициолога, «в квас, который мы часто видим на прилавках, добавляют сахар».

Не путайте его с настоящим квасом. Такой продукт (квас, содержащий сахар. – Прим. ред.), скорее, относится к классу сладких напитков. Ольга Панова

Нутрициолог также перечислила людей, которым квас не рекомендуется.

Квас – это продукт брожения, там присутствует немного алкоголя, поэтому его не рекомендуют пить детям и беременным женщинам. Он противопоказан людям с высоким артериальным давлением, а также людям, у которых гастрит и язва. Не стоит пить квас и тем, у кого есть аллергия на злаковые, на дрожжи, из которых состоит квас. Ольга Панова

По словам доктора, «здоровым людям рекомендуется употреблять в день не более одного литра кваса».

Вместе с тем Ольга Панова подчеркнула, что садиться за руль сразу после того, как вы выпили квас, не стоит, лучше подождать как минимум час.