Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как правильно выбрать квас в магазине, рассказала нутрициолог

нутрициолог, квас, советы Фото: unsplash
Квас – ферментированный продукт, который полезен для иммунитета и желудочно-кишечного тракта, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова объяснила, чем полезен квас, сколько его можно выпить за день и как правильно выбрать этот напиток в магазине.

По словам специалиста, такие продукты, как квас, полезны для организма, «непосредственно для желудка».

Когда мы их употребляем, мы подпитываем «армию» бактерий, которая каждый день стоит на страже нашего иммунитета и здоровья. Там (в квасе. – Прим. ред.) содержится большое количество минералов и витаминов группы B, а также C и E. Так что квас, несомненно, полезен и замечательно подходит для летнего рациона.Ольга Панова

Как отметила нутрициолог, важно различать квас и квасные напитки.

Когда мы говорим о пользе и о полезном продукте, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи. Больше там ничего нет. Посмотрите на состав напитка в магазине, и вы сразу поймете, квас вы покупаете или нет.Ольга Панова

Для быстрого брожения, по словам нутрициолога, «в квас, который мы часто видим на прилавках, добавляют сахар».

Не путайте его с настоящим квасом. Такой продукт (квас, содержащий сахар. – Прим. ред.), скорее, относится к классу сладких напитков.Ольга Панова

Нутрициолог также перечислила людей, которым квас не рекомендуется.

Квас – это продукт брожения, там присутствует немного алкоголя, поэтому его не рекомендуют пить детям и беременным женщинам. Он противопоказан людям с высоким артериальным давлением, а также людям, у которых гастрит и язва. Не стоит пить квас и тем, у кого есть аллергия на злаковые, на дрожжи, из которых состоит квас.Ольга Панова

По словам доктора, «здоровым людям рекомендуется употреблять в день не более одного литра кваса».

Вместе с тем Ольга Панова подчеркнула, что садиться за руль сразу после того, как вы выпили квас, не стоит, лучше подождать как минимум час.

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, меда, пчелиных сот. Кроме того, квас готовится из свеклы, фруктов, ягод.

Читайте также

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Казахстане

В мире выявлено 920 случаев «неизвестного» гепатита у детей – ВОЗ

Динара Халдарова
Интересное
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: названы Топ-5 знаков зодиака
временное отсутствие горячей воды
Горячую воду временно отключат в трех районах Алматы
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Макпал Исабекова, стала мамой, рождение сына
Певица Макпал Исабекова впервые стала мамой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления