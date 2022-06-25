В Минфине РК назвали фейком информацию о выплате казахстанцам 500 тыс. тенге

Фото: gov.kz

В Минфине РК опровергли фейк об участии граждан Республики Казахстан в проекте с выплатой 500 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Информация активно распространяется в сети. Пост сопровождается фотографией заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева. В Министерстве финансов Республики Казахстан пояснили, что рассылка не имеет к ним никакого отношения, равно как и к Ерулану Жамаубаеву. Она создана мошенниками, информация фейковая. Просим общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам. Пресс-служба МФ РК Читайте также Курсы валют на 25-26 июня В Нацбанке назвали причины ослабления тенге Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге