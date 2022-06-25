В Минфине РК назвали фейком информацию о выплате казахстанцам 500 тыс. тенге
Фото: gov.kz
В Минфине РК опровергли фейк об участии граждан Республики Казахстан в проекте с выплатой 500 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.
Информация активно распространяется в сети. Пост сопровождается фотографией заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева.
В Министерстве финансов Республики Казахстан пояснили, что рассылка не имеет к ним никакого отношения, равно как и к Ерулану Жамаубаеву.
Она создана мошенниками, информация фейковая. Просим общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам. Пресс-служба МФ РК
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ