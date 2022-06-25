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Спасатели помогли спуститься парню, подвернувшему ногу в алматинских горах

Сотрудникик РОСО спустили парня с горы Фото: Пресс–служба ГУ «РОСО МЧС РК»
Сотрудники РОСО в Алматы помогли парню, подвернувшему ногу, спуститься с горы, сообщает Zakon.kz.

25 июня утром группа молодых людей отправилась в горы. Они поднялись по Тропе здоровья на смотровую площадку Алтынбас, что вблизи урочища Медеу.

Во время подъема один из парней подвернул ногу и не смог идти самостоятельно. Девушка помогла ему дойти до смотровой беседки.

В 6 часов утра в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС поступило сообщение о произошедшем. Спасатели РОСО в составе восьми человек и одного кинологического расчета выдвинулись к месту. Пресс-служба ГУ «РОСО МЧС РК»

Молодые люди отправили геолокацию, которая была передана старшему оперативной группы РОСО. Спустя час спасатели уже шли пешим ходом к месту вызова. Встретившись, спасатели осмотрели пострадавшего, оказав первую медицинскую помощь, и помогли ему спуститься. По пути вызвали скорую помощь.

Спуск продолжался около получаса. После успешного спуска молодых людей сотрудники РОСО передали пострадавшего врачам скорой помощи.

ЧП в горах Алматы

Фото: пресс-служба ГУ «РОСО МЧС РК»

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Константин Вноровский
Алматы
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