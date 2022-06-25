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Президент Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ

работники СМИ, премии, гранты Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение «О присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации», передает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, учитывая значительную роль СМИ в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК в области средств массовой информации:

присудить премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу – главному редактору радиостанции Qazaq radiosy – за вклад в развитие национального радио;

  • Копжасарулы Ерканату – корреспонденту телерадиокомпании 31 канал – за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

  • Мягких Оксане Вячеславовне – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда» – за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

  • Мухамеджанову Еркину Танаткановичу – директору национального телеканала Qazaqstan – за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

вручить гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

  • Байтаровой Сание Бакытовне – редактору телеканала «Жетісу» – за вклад в развитие региональной журналистики;

  • Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу – оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty – за вклад в развитие телевидения страны;

  • Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу – ведущему телеканала «Хабар 24» – за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;

  • Жолмухаметовой Жадре Ерболовне – корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz – за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

объявить благодарность президента РК в области средств массовой информации:

  • творческому коллективу национального портала Adyrna – за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

  • творческому коллективу общественно-политического ток-шоу Ashyq alań – за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

  • творческому коллективу радио Astana – за вклад в развитие отечественного радио;

  • творческому коллективу общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации.

Распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

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