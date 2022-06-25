Привлечение инвестиций: Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу

Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами деятельности Международного финансового центра «Астана» за 2021 год, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, президенту было доложено о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days.

В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых – новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.