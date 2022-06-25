Привлечение инвестиций: Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу
Фото: akorda.kz
Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами деятельности Международного финансового центра «Астана» за 2021 год, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, президенту было доложено о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days.
В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых – новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.Пресс-служба президента РК
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