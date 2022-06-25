Девушка спрыгнула в Иртыш в Семее

Спасатели подняли пострадавшую на борт лодки и передали ее медикам. Причина поступка неизвестна, передает Zakon.kz.

24 июня спасатели заметили тонущую девушку в реке Иртыш в районе пирса Шокана Уалиханова, сообщили в ДЧС ВКО.

Спасатели подплыли на лодке, подняли пострадавшую на борт и доставили ее на берег, где сотрудники скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.

К месту происшествия приехали родные девушки. Они рассказали, что их дочь, 1999 года рождения, самостоятельно направилась под новый мост и спрыгнула с бетонных плит в реку. Причина совершения данного поступка неизвестна.