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Девушка спрыгнула в Иртыш в Семее

Девушка спрыгнула в Иртыш в Семее Фото: ДЧС ВКО
Спасатели подняли пострадавшую на борт лодки и передали ее медикам. Причина поступка неизвестна, передает Zakon.kz.

24 июня спасатели заметили тонущую девушку в реке Иртыш в районе пирса Шокана Уалиханова, сообщили в ДЧС ВКО.

Спасатели подплыли на лодке, подняли пострадавшую на борт и доставили ее на берег, где сотрудники скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.

К месту происшествия приехали родные девушки. Они рассказали, что их дочь, 1999 года рождения, самостоятельно направилась под новый мост и спрыгнула с бетонных плит в реку. Причина совершения данного поступка неизвестна.

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Данияр Кунафин
Семей
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