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Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов поздравил с Днем полиции Казахстана

Димаш Ниязов поздравил с Днем полиции Казахстана Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов поздравил с Днем полиции Казахстана, передает Zakon.kz.

Свое поздравление он опубликовал на странице в Instagram.

С Днем полиции Казахстана! 30 лет, вау! Многое было достигнуто за эти годы. Молодцы, но все же есть еще возможность для улучшения и изменений... Мне нравится, что президент Касым-Жомарт Токаев открыт и не боится действовать. Новый Казахстан, Новая полиция – вот, что хочет видеть общественность, – написал Ниязов под публикацией.

Димаш Ниязов работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году Ниязова признали лучшим полицейским. А еще он является профессиональным боксером.

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19 мая Ниязов стал отцом. 19 июня он поздравил всех пап с праздником и впервые праздновал День отца.

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