Движение для машин и автобусов перекроют на одной из алматинских улиц до 15 августа

В Алматы улицу Кожабекова перекроют до 15 августа. Движение по улице сохранится для троллейбусов и специальных транспортных средств, передает Zakon.kz.

В связи с проведением строительно-монтажных работ по ул. Кожабекова – от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина – движение частного автомобильного транспорта и городских автобусных маршрутов, кроме троллейбусных маршрутов и специальных транспортных средств, по ул. Кожабекова в западном направлении будет приостановлено с 00:00 25 июня до 00:00 15 августа.

Как говорится в сообщении компании Saba Group, «въезд на ул. Кожабекова со стороны ул. Радостовца также будет перекрыт».

Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения несчастных случаев тротуарная зона с верхней стороны ул. Кожабекова – от ул. Розыбакиева до пр. Гагарина – будет перекрыта, движение пешеходов будет осуществляться по нижней стороне ул. Кожабекова. Компания Saba Group

Жителей и гостей южной столицы попросили учитывать изменения при планировании маршрутов для поездок в данном районе.