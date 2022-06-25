BMW X7 влетел в опору уличного освещения и перевернулся в Нур-Султане – комментарий ДП
Фото: Instagram/astana_sergek
В Нур-Султане ночью перевернулось BMW X7 влетел в опору уличного освещения и дорожный знак, и перевернулся на крышу. В результате ДТП пассажир доставлена в больницу и после осмотра врачей была отпущена домой, передает Zakon.kz.
Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в столичный департамент полиции, где сообщили, что ДТП произошло около 00:10.
Водитель автомашины BMW X7 следовал по ул. ЕК-32, на пересечении с ул. Достык не справился с управлением, допустил наезд на опору уличного освещения и дорожный знак «СТОП», вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир автомашины доставлена в больницу и после осмотра врачей была отпущена домой.Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве отметили, что в отношении водителя BMW X7 возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия окончательного решения.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и соблюдать необходимую дистанцию.
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