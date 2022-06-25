BMW X7 влетел в опору уличного освещения и перевернулся в Нур-Султане – комментарий ДП

Фото: Instagram/astana_sergek

В Нур-Султане ночью перевернулось BMW X7 влетел в опору уличного освещения и дорожный знак, и перевернулся на крышу. В результате ДТП пассажир доставлена в больницу и после осмотра врачей была отпущена домой, передает Zakon.kz.