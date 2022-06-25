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Уничтожу его карьеру – Канело о Головкине

Третий бой Головкина и Канело Фото: Instgram/gggboxing
25 июня в Лос-Анджелесе прошла дуэль взглядов и пресс-конференция между двумя боксерами – Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Мексиканский боксер заявил, что бой с Головкиным – личное и персональное дело.

Я сделаю это – уничтожу его карьеру. Полагаю, что выиграю бой нокаутом.Сауль Канело Альварес

Геннадий Головкин в ответ на заявление Канело сообщил, что не испытывает ничего персонального в отношении соперника, а лишь выходит на ринг боксировать.

Вы знаете, много можно говорить, чего он достиг в спорте. Бокс, который он показывает, заслуживает уважения. Я не понимаю эмоции, которые происходят сейчас. У нас были два прекрасных боя, мы обнялись, пожали руки. Геннадий Головкин

Третий бой между GGG и Канело пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе. Поединок состоится в лимите второго среднего веса, в котором Канело является абсолютным чемпионом мира.

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В последнем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Головкин победил японца Рёту Мурату нокаутом в девятом раунде, защитил титул чемпиона мира по версии IBF и IBO.

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