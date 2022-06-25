Собаку закопали заживо в Костанае

Последует ли обращение с заявлением в полицию по факту жестокого обращения с животными, зоозащитники не уточнили, передает Zakon.kz.

Костанайские зоозащитники нашли собаку, которую живодеры закопали заживо. Ветеринары прогнозов не дают, но обещают сделать все возможное, чтобы спасти животному жизнь, сообщает Sputnik Казахстан.

Как отметили зоозащитники, состояние собаки крайне тяжелое, но они не теряют надежды на то, что ее удастся спасти.

Как только состояние животного стабилизируется, мы перевезем его в наш реабилитационный центр для восстановления и поиска дома. Волонтеры

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