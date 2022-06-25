Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Собаку закопали заживо в Костанае

Живодеры в Костанае закопали собаку Фото: pixabay
Последует ли обращение с заявлением в полицию по факту жестокого обращения с животными, зоозащитники не уточнили, передает Zakon.kz.

Костанайские зоозащитники нашли собаку, которую живодеры закопали заживо. Ветеринары прогнозов не дают, но обещают сделать все возможное, чтобы спасти животному жизнь, сообщает Sputnik Казахстан.

Как отметили зоозащитники, состояние собаки крайне тяжелое, но они не теряют надежды на то, что ее удастся спасти.

Как только состояние животного стабилизируется, мы перевезем его в наш реабилитационный центр для восстановления и поиска дома.Волонтеры

Пост в социальных сетях поддержали десятки неравнодушных пользователей.

Читайте также

В Узбекистане предложили запретить смертную казнь

Движение для машин и автобусов перекроют на одной из алматинских улиц до 15 августа

Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов поздравил с Днем полиции Казахстана

Данияр Кунафин
Костанай
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: названы Топ-5 знаков зодиака
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
временное отсутствие горячей воды
Горячую воду временно отключат в трех районах Алматы
Макпал Исабекова, стала мамой, рождение сына
Певица Макпал Исабекова впервые стала мамой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления