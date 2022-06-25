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Назван сорт сыра, который вредит сердцу

сорт сыра, который вредит сердцу Фото: unsplash
По мнению врача-диетолога Лорена Манакера, сливочный сыр повышает уровень холестерина и негативно влияет на работу сердца, передает Zakon.kz.

Как пишет «Газета.ru», сливочный сыр — излишне жирный продукт. Диетолог считает его самым вредным для сердечно-сосудистой системы. Всего в двух ложках сырной массы содержится 87% жира, при этом полезных веществ в разы меньше.

Лорен Манакер отметил, что чрезмерное употребление сливочного сыра может нанести непоправимый вред здоровью, особенно опасен продукт для людей с высоким уровнем холестерина.

При выборе сливочного сыра нужно обратить внимание на тот, в котором меньше жиров и добавленного сахара.Лорен Манакер

Также, по словам врача-диетолога, «лучше от казаться от сливочного сыра с добавлением ароматизаторов».

Сливочный сыр употребляют в пищу вместе с большим количеством углеводов или сладкой пищей – это наносит колоссальный вред сердцу и увеличивает количество холестериновых бляшек, которые закупоривают сосуды.

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