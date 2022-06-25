Назван сорт сыра, который вредит сердцу

По мнению врача-диетолога Лорена Манакера, сливочный сыр повышает уровень холестерина и негативно влияет на работу сердца, передает Zakon.kz.

Как пишет «Газета.ru», сливочный сыр — излишне жирный продукт. Диетолог считает его самым вредным для сердечно-сосудистой системы. Всего в двух ложках сырной массы содержится 87% жира, при этом полезных веществ в разы меньше.

Лорен Манакер отметил, что чрезмерное употребление сливочного сыра может нанести непоправимый вред здоровью, особенно опасен продукт для людей с высоким уровнем холестерина.

При выборе сливочного сыра нужно обратить внимание на тот, в котором меньше жиров и добавленного сахара. Лорен Манакер

Также, по словам врача-диетолога, «лучше от казаться от сливочного сыра с добавлением ароматизаторов».