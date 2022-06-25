Назван сорт сыра, который вредит сердцу
Как пишет «Газета.ru», сливочный сыр — излишне жирный продукт. Диетолог считает его самым вредным для сердечно-сосудистой системы. Всего в двух ложках сырной массы содержится 87% жира, при этом полезных веществ в разы меньше.
Лорен Манакер отметил, что чрезмерное употребление сливочного сыра может нанести непоправимый вред здоровью, особенно опасен продукт для людей с высоким уровнем холестерина.
При выборе сливочного сыра нужно обратить внимание на тот, в котором меньше жиров и добавленного сахара.Лорен Манакер
Также, по словам врача-диетолога, «лучше от казаться от сливочного сыра с добавлением ароматизаторов».
Сливочный сыр употребляют в пищу вместе с большим количеством углеводов или сладкой пищей – это наносит колоссальный вред сердцу и увеличивает количество холестериновых бляшек, которые закупоривают сосуды.