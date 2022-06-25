Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Дархан Дильманов арестован на два месяца, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Алматинском городском суде. Отмечается, что ходатайство о мере пресечения было удовлетворено.

В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено, – цитирует пресс-службу МИА «Казинформ».

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