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Дархан Дильманов арестован на два месяца

Дархан Дильманов арестован на два месяца Фото: КНБ РК
Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Дархан Дильманов арестован на два месяца, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Алматинском городском суде. Отмечается, что ходатайство о мере пресечения было удовлетворено.

В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено, – цитирует пресс-службу МИА «Казинформ».

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Задержан бывший зампредседателя КНБ Дархан Дильманов

22 июня в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ.

22 июня в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.Пресс-служба КНБ РК

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