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Избиение подростков в парке: в Костанае задержали подозреваемых

избиение подростков в Костанае Фото: Zakon.kz
Личности четверых молодых людей, избивших подростков в парке Костаная, были установлены благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции установили и задержали четверых парней, которых подозревают в избиении несовершеннолетних в городском парке. Начато досудебное расследование по факту хулиганства, рассказал в Facebook начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Сразу было принято процессуальное решение и начато досудебное расследование по факту хулиганства. Четверо подростков были установлены благодаря камерам видеонаблюдения. В настоящее время идет работа с их законными представителями.Ерлан Омарбеков

Глава областной полиции отметил, что драку пыталась остановить неравнодушная женщина. Она же и помогла полицейским восстановить картину произошедшего.

Ребята все из благополучных семей, занимаются спортом. Все остальное выяснит следствие. В каникулярный период полиция усиливает работу с родителями для того, чтобы был контроль за детьми, особенно в вечернее время. Ерлан Омарбеков

Начальник ДП области обратился к родителям школьников и студентов с просьбой уделять внимание и контролировать досуг детей во время каникул.

Ранее двух братьев 13 и 15 лет избили неизвестные в парке аттракционов Костаная. Драка происходила рядом с пунктом полиции, однако в тот момент пункт был закрыт и на месте не было полицейского.

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Данияр Кунафин
Костанай
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