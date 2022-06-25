«АрселорМиттал Темиртау» продолжает модернизацию горно-шахтного оборудования

Контейнеры с первой партией проходческих комбайнов, прибывшие в Караганду, поэтапно проходят процедуру таможенной очистки, сообщает Zakon.kz.

АО «АрселорМиттал Темиртау» получает 25 проходческих комбайнов EBZ200M-2A производства компании Sany Heavy Equipment CO.LTD.

На этой неделе техника прибыла в Караганду и постепенно проходит процедуру таможенной очистки и получения разрешительной документации. Далее последует поставка на шахты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и начало работы в подземных условиях в ближайшие недели.

Общая сумма инвестиций в обновление парка проходческой техники угольного департамента составила свыше 27,6 млн долларов. Это приобретение – часть крупной инвестиционной программы, направленной на обновление материально-технического оснащения угольных шахт компании.

Sany Heavy Equipment CO.LTD – крупный китайский производитель тяжелого оборудования, дорожно-строительной, погрузочной и другой специальной техники, хорошо зарекомендовавший себя на международном рынке.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Модель комбайна для карагандинских шахт подбиралась с учетом горно-геологических особенностей предприятий. Это оборудование последнего поколения, которым можно управлять дистанционно. Важное преимущество модели EBZ200M-2A – наличие анкероустановщиков: комбайн самостоятельно создает анкерное крепление, ограждая шахтеров от тяжелой и опасной работы. Механизация процесса анкерования забоя исключит нахождение людей в опасной зоне при выполнении работ.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

На сегодняшний день контейнеры с первой партией проходческих комбайнов, прибывшие в Караганду, поэтапно проходят процедуру таможенной очистки. После того, как все контейнеры доставят на базу материально-технического снабжения угольного департамента в Шахтинск, оборудование будет сертифицировано и распределено по предприятиям компании.