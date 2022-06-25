Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«АрселорМиттал Темиртау» продолжает модернизацию горно-шахтного оборудования

оборудование для шахтеров Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Контейнеры с первой партией проходческих комбайнов, прибывшие в Караганду, поэтапно проходят процедуру таможенной очистки, сообщает Zakon.kz.

АО «АрселорМиттал Темиртау» получает 25 проходческих комбайнов EBZ200M-2A производства компании Sany Heavy Equipment CO.LTD.

На этой неделе техника прибыла в Караганду и постепенно проходит процедуру таможенной очистки и получения разрешительной документации. Далее последует поставка на шахты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и начало работы в подземных условиях в ближайшие недели.

Общая сумма инвестиций в обновление парка проходческой техники угольного департамента составила свыше 27,6 млн долларов. Это приобретение – часть крупной инвестиционной программы, направленной на обновление материально-технического оснащения угольных шахт компании.

Sany Heavy Equipment CO.LTD – крупный китайский производитель тяжелого оборудования, дорожно-строительной, погрузочной и другой специальной техники, хорошо зарекомендовавший себя на международном рынке.

комбайн для карагандинских шахт

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Модель комбайна для карагандинских шахт подбиралась с учетом горно-геологических особенностей предприятий. Это оборудование последнего поколения, которым можно управлять дистанционно. Важное преимущество модели EBZ200M-2A – наличие анкероустановщиков: комбайн самостоятельно создает анкерное крепление, ограждая шахтеров от тяжелой и опасной работы. Механизация процесса анкерования забоя исключит нахождение людей в опасной зоне при выполнении работ.

комбайны для шахтеров Шахтинска

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

На сегодняшний день контейнеры с первой партией проходческих комбайнов, прибывшие в Караганду, поэтапно проходят процедуру таможенной очистки. После того, как все контейнеры доставят на базу материально-технического снабжения угольного департамента в Шахтинск, оборудование будет сертифицировано и распределено по предприятиям компании.

Читайте также

Дархан Дильманов арестован на два месяца

«Зарабатывают экстра-маржу» – Алихан Смаилов дал поручения по ценам на сахар

Собаку закопали заживо в Костанае

Данияр Кунафин
АрселорМиттал Карагандинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: названы Топ-5 знаков зодиака
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Макпал Исабекова, стала мамой, рождение сына
Певица Макпал Исабекова впервые стала мамой
временное отсутствие горячей воды
Горячую воду временно отключат в трех районах Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления