«АрселорМиттал Темиртау» продолжает модернизацию горно-шахтного оборудования
АО «АрселорМиттал Темиртау» получает 25 проходческих комбайнов EBZ200M-2A производства компании Sany Heavy Equipment CO.LTD.
На этой неделе техника прибыла в Караганду и постепенно проходит процедуру таможенной очистки и получения разрешительной документации. Далее последует поставка на шахты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и начало работы в подземных условиях в ближайшие недели.
Общая сумма инвестиций в обновление парка проходческой техники угольного департамента составила свыше 27,6 млн долларов. Это приобретение – часть крупной инвестиционной программы, направленной на обновление материально-технического оснащения угольных шахт компании.
Sany Heavy Equipment CO.LTD – крупный китайский производитель тяжелого оборудования, дорожно-строительной, погрузочной и другой специальной техники, хорошо зарекомендовавший себя на международном рынке.
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»