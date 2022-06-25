«Зарабатывают экстра-маржу» – Алихан Смаилов дал поручения по ценам на сахар

В стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тыс. тонн, включая говядину, мясо птицы, картофель, муку, молоко и сахар, сообщает Zakon.kz.

25 июня в цифровом офисе правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает пресс-служба главы кабмина.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по стабилизации цен доложил председатель комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

С начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречки.

В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях – по 18,7%, Алматинской области – 18,6%, городах Нур-Султане и Алматы – по 18,5% и Шымкенте – 18%.

При этом в ходе совещания было отмечено, что на рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары складывается аналогичным образом. Так, в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты порядка 40%, в Узбекистане – 48%.

Профильный комитет продолжает координацию работы акиматов по контролю за соблюдением розничными объектами торговли допустимой надбавки не более 15%.

За последние недели рейдами охватили 42,6 тыс. магазинов у дома (84,7%). В результате было выявлено 712 нарушений, по которым приняты необходимые меры.

В качестве предлагаемых мер Ержан Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счетов-фактур в антимонопольные органы и МИО для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.

По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тыс. тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и т.д.

Что касается сахара, то общий запас продукта по республике составляет 101,4 тыс. тонн при внутреннем потреблении в июне 59 тыс. тонн, то есть обеспеченность рынка – 171,4%.

Алихан Смаилов указал на необходимость усиления работы по контролю за 15%-ной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.

Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара – более 100 тыс. тонн, при том, что потребление в месяц у нас составляет 59 тыс. тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах у дома сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом, средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за кг. С этим надо разбираться. Алихан Смаилов

Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность проведения заблаговременной работы по заключению форвардных контрактов на поставку плодоовощной продукции в следующем году, а также дал ряд других поручений по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.