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Пропавшего семилетнего мальчика нашли полицейские в Нур-Султане

полиция Фото: polisia.kz
Бабушка приехала с внуком в район ТРЦ «Азия парк», где ребенок купался у фонтана. В какой-то момент пожилая женщина потеряла его из виду и обратилась за помощью в полицию, передает Zakon.kz.
На поиски мальчика был ориентирован личный состав столичной полиции. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обследовали места, где мог находиться пропавший. Сотрудниками полиции несовершеннолетний был найден в районе Мясокомбината. Начальник отдела розыска УКП ДП города Нур-Султана Нургали Асылхан

Выяснилось, что ребенок сел в маршрутный автобус и пропустил несколько остановок, проехав около 13 км.

В настоящее время мальчик передан родителям и находится дома.

Сотрудниками ювенальной полиции семья взята на контроль.

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