Пропавшего семилетнего мальчика нашли полицейские в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

Бабушка приехала с внуком в район ТРЦ «Азия парк», где ребенок купался у фонтана. В какой-то момент пожилая женщина потеряла его из виду и обратилась за помощью в полицию, передает Zakon.kz.

На поиски мальчика был ориентирован личный состав столичной полиции. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обследовали места, где мог находиться пропавший. Сотрудниками полиции несовершеннолетний был найден в районе Мясокомбината. Начальник отдела розыска УКП ДП города Нур-Султана Нургали Асылхан Выяснилось, что ребенок сел в маршрутный автобус и пропустил несколько остановок, проехав около 13 км. В настоящее время мальчик передан родителям и находится дома. Сотрудниками ювенальной полиции семья взята на контроль. Читайте также Избиение подростков в парке: в Костанае задержали подозреваемых BMW X7 влетел в опору уличного освещения и перевернулся в Нур-Султане – комментарий ДП Девушка спрыгнула в Иртыш в Семее