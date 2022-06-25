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Купание в холодных водоемах в жару опасно для сердечников и гипертоников – врач

вода Фото: pixabay
Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал о том, что из-за перепада температур подобное купание может привести к серьезному удару по организму вплоть до летального исхода, передает Zakon.kz.
Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце. Для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно, – отметил специалист в интервью gazeta.ru.

Кроме того, кандидат медицинских наук указал на то, что в жару не следует употреблять алкоголь, так как он может притупить чувствительность к жаре.

Находясь под открытым солнцем, предупреждает специалист, можно перепутать эффект теплового удара с алкогольным опьянением, что крайне чревато последствиями. После такого отдыха велика вероятность обращения за помощью к медицинским работникам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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