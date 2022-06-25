Тело утонувшего в ЗКО мальчика нашли спустя трое суток

Девятилетнего мальчика 22 июня унесло на надувном матрасе на середину озера Шалкар. Трагедия произошла в поселке Сары Омир Теректинского района ЗКО, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», мальчик остался без присмотра взрослых. 66-летний дедушка попытался спасти ребенка, но не смог.

Во время поисков спасатели задействовали вертолет. Его пытались найти до наступления темноты, затем работы возобновлялись с рассветом.

Тело ребенка нашли спасатели и волонтеры, его выбросило волнами на берег, – рассказали в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области.