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Чрезвычайный уровень террористической угрозы ввели в Норвегии после стрельбы в клубе

авто Фото: pixabay
Глава полицейской службы безопасности страны Роджер Берг заявил о том, что произошедшее рассматривается как «акт крайнего исламского терроризма», передает Zakon.kz.

В одном из ночных клубов в пригороде Осло в результате стрельбы погибли двое человек, 21 получил ранение.

Задержан уроженец Ирана. Его подозревают в совершении массовой стрельбы. Предполагается, что мужчина устроил стрельбу на почве ненависти, поскольку трагедия произошла в популярном клубе для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Был теракт, есть неурегулированная террористическая ситуация. Поэтому уровень настроен, – цитирует Берга NRK.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал произошедшее жестоким и глубоко шокирующим нападением на невинных людей.

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