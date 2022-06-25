Самое глубокое место кораблекрушения – в Филиппинском море найден эсминец

Фото: Twitter.com/@VictorVescovo

Американский предприниматель и исследователь Виктор Весково рассказал о том, что это эсминец ВМС США, который известен как Sammy B. Он затонул в октябре 1944 года во время битвы в заливе Лейте, передает Zakon.kz.