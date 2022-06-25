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Самое глубокое место кораблекрушения – в Филиппинском море найден эсминец

море Фото: Twitter.com/@VictorVescovo
Американский предприниматель и исследователь Виктор Весково рассказал о том, что это эсминец ВМС США, который известен как Sammy B. Он затонул в октябре 1944 года во время битвы в заливе Лейте, передает Zakon.kz.
Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 м – это самое глубокое место кораблекрушения, когда-либо обнаруженное и исследованное, – написал Весково в twitter-аккаунте.

находка

Фото: Twitter/VictorVescovo

По словам предпринимателя, «маленький эсминец дрался, как линкор».

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