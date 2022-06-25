Сенат Канады одобрил продажу замороженных активов России

Верхняя палата канадского парламента большинством голосов одобрила соответствующий законопроект, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, речь идет о замороженных активах физических лиц из санкционного списка Канады на сумму 123 млн долларов. Кроме того, на территории страны есть заблокированные транзакции на 289 млн долларов.

Отмечается, что после утверждения сенаторов законопроект должен утвердить генерал-губернатор. После этого государство сможет направить активы на «восстановление международного мира и безопасности».